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Helikopterle açılışa gelen Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndaki açılış töreni için alana helikopterle geldi; inişi, açılış sürecinin başlangıcını işaret etti ve tören alanında devam ediyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Caner Şahin

Helikopterle açılışa gelen Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanının gelişi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndaki açılış töreni için alana helikopterle geldi. Geliş, tören programının başlangıcına işaret etti ve yetkili ekipler tarafından planlandığı şekilde gerçekleşti.

Protokol ve tören akışı:

Helikopterle inişin ardından tören çerçevesinde planlanan program akışı sürdü. Cumhurbaşkanının alana gelişi, açılış töreninin merkezi anlarından biri olarak kayda geçti.

Olayın gelişimi ve törenle ilgili görüntüler alana yansıdı; yetkililerce yürütülen hazırlıklar ve düzenlemeler kapsamında program devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndaki açılış için alana helikopterle geldi

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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