Helikopterle açılışa gelen Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanının gelişi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndaki açılış töreni için alana helikopterle geldi. Geliş, tören programının başlangıcına işaret etti ve yetkili ekipler tarafından planlandığı şekilde gerçekleşti.

Protokol ve tören akışı:

Helikopterle inişin ardından tören çerçevesinde planlanan program akışı sürdü. Cumhurbaşkanının alana gelişi, açılış töreninin merkezi anlarından biri olarak kayda geçti.

Olayın gelişimi ve törenle ilgili görüntüler alana yansıdı; yetkililerce yürütülen hazırlıklar ve düzenlemeler kapsamında program devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'ndaki açılış için alana helikopterle geldi