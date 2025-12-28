DOLAR
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 kişi gözaltında

Adana Çukurova Toros Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Veli Arslandağ (21) yaşamını yitirdi; olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:23
Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yaklaşık 4 ay önce kavga çıktığı öğrenilen iki arkadaş Veli Arslandağ (21) ile F.B. mahallede karşılaştı.

Karşılaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü ve tartışma bir arbede ile büyüdü. Arbede sırasında Veli Arslandağ silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslandağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltılar

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

