Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 kişi gözaltında

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yaklaşık 4 ay önce kavga çıktığı öğrenilen iki arkadaş Veli Arslandağ (21) ile F.B. mahallede karşılaştı.

Karşılaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü ve tartışma bir arbede ile büyüdü. Arbede sırasında Veli Arslandağ silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslandağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltılar

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

