DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Sinop'ta Yılbaşı Öncesi Kaçakçılık Operasyonu: Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi

Sinop polisi yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 106 şişe sahte/kaçak içki, 800 makaron, 1 tabanca ve mühimmat ele geçirip 1 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:32
Sinop'ta Yılbaşı Öncesi Kaçakçılık Operasyonu: Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi

Sinop'ta Yılbaşı Öncesi Kaçakçılık Operasyonu

Polis ekipleri sahte ve kaçak ürünlere göz açtırmadı

Sinop’ta polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yürütülen kaçakçılık operasyonu kapsamında kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden yasa dışı ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, yılbaşını fırsat bilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir adreste yapılan aramada 106 şişe çeşitli markalarda sahte ve kaçak alkollü içki, 800 dal içi doldurulmuş makaron, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 255 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN ALKOLLÜ İÇKİLER VE MAKARONLAR

ELE GEÇİRİLEN ALKOLLÜ İÇKİLER VE MAKARONLAR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
5
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
6
Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı
7
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti