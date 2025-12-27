DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Antalya'da 50 Yıl Önce Ölen İki Tarım İşçisinin Mezarları Sahiplerini Bekliyor

Antalya Aksu Topallı'da 1974'te karbonmonoksitten ölen Şükrü Demir ve Enver Tok'un mezarları, yarım asır sonra hâlâ sahiplerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:04
Antalya'da 50 Yıl Önce Ölen İki Tarım İşçisinin Mezarları Sahiplerini Bekliyor

Antalya'da 50 Yıl Önce Ölen İki Tarım İşçisinin Mezarları Sahiplerini Bekliyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde, 1974'te sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen iki tarım işçisinin mezarları, yarım asır sonra hâlâ sahiplerini bekliyor.

Olay ve defin

Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak köye gelen Sivas nüfusuna kayıtlı Şükrü Demir ile Bolu’nun Düzce ilçesi nüfusuna kayıtlı Enver Tok, çadırda kaldıkları ilk gecede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. O dönem iddiaya göre ailelerine ulaşılamadığı için iki işçi Topallı Mezarlığı'na defnedildi.

Köylü tanıklığı

72 yaşındaki köy sakini Hüseyin Alkan, olayın yaşandığı dönemde askerlik görevinde olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Ben askerdeyken bu işçiler köyümüze gelmiş. Amcam onlara iş vermiş, yedirmiş içirmiş, çadırlarını kurdurmuş. Daha ilk gece sobayı çadırlarının içine almışlar. Odun tam yanmayınca gaz çıkmış ve sabah ölü bulunmuşlar. Jandarma ve savcı gelmiş, işlemler yapılmış. Ailelerine ulaşılamadığı için köylüler olarak defnetmişiz."

Arayış ve çağrı

Resmî işlemlerin ardından cenazelerin, dönemin yetkililerinin bilgisi dahilinde köyde defnedildiğini aktaran Alkan, vicdanen rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Oğlu Mustafa Alkan ile birlikte mezarların sahiplerine ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

"Bu mezarları ve olayı anlatırsak belki sahiplerine ulaşırız diye düşündük. O dönem kimseye ulaşılamadı"

"Biz cuma günleri gelir, mezarlarını temizler, Fatiha okuruz. Ama insan ister ki çoluğu çocuğu bilsin. Belki eşleri, evlatları hâlâ bu adamların yaşadığını sanıyordur. Bu bilinmeli"

Hüseyin Alkan ve oğlu Mustafa Alkan, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak kayıtlar üzerinden ailelere ulaşılmasını istedi. Alkan, "Bir vatandaşlık görevi yapabilirsek ne mutlu bize. Aileleri bilsin, gelsinler, mezarlarını görsünler" diye konuştu.

HÜSEYİN ALKAN VE OĞLU MUSTAFA ALKAN

HÜSEYİN ALKAN VE OĞLU MUSTAFA ALKAN

TOPALLI MAHALLESİ'NDE 1974 YILINDA SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi
2
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
3
Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
4
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
5
Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği
6
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma
7
Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti