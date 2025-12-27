Antalya'da 50 Yıl Önce Ölen İki Tarım İşçisinin Mezarları Sahiplerini Bekliyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde, 1974'te sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen iki tarım işçisinin mezarları, yarım asır sonra hâlâ sahiplerini bekliyor.

Olay ve defin

Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak köye gelen Sivas nüfusuna kayıtlı Şükrü Demir ile Bolu’nun Düzce ilçesi nüfusuna kayıtlı Enver Tok, çadırda kaldıkları ilk gecede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. O dönem iddiaya göre ailelerine ulaşılamadığı için iki işçi Topallı Mezarlığı'na defnedildi.

Köylü tanıklığı

72 yaşındaki köy sakini Hüseyin Alkan, olayın yaşandığı dönemde askerlik görevinde olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Ben askerdeyken bu işçiler köyümüze gelmiş. Amcam onlara iş vermiş, yedirmiş içirmiş, çadırlarını kurdurmuş. Daha ilk gece sobayı çadırlarının içine almışlar. Odun tam yanmayınca gaz çıkmış ve sabah ölü bulunmuşlar. Jandarma ve savcı gelmiş, işlemler yapılmış. Ailelerine ulaşılamadığı için köylüler olarak defnetmişiz."

Arayış ve çağrı

Resmî işlemlerin ardından cenazelerin, dönemin yetkililerinin bilgisi dahilinde köyde defnedildiğini aktaran Alkan, vicdanen rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Oğlu Mustafa Alkan ile birlikte mezarların sahiplerine ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

"Bu mezarları ve olayı anlatırsak belki sahiplerine ulaşırız diye düşündük. O dönem kimseye ulaşılamadı"

"Biz cuma günleri gelir, mezarlarını temizler, Fatiha okuruz. Ama insan ister ki çoluğu çocuğu bilsin. Belki eşleri, evlatları hâlâ bu adamların yaşadığını sanıyordur. Bu bilinmeli"

Hüseyin Alkan ve oğlu Mustafa Alkan, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak kayıtlar üzerinden ailelere ulaşılmasını istedi. Alkan, "Bir vatandaşlık görevi yapabilirsek ne mutlu bize. Aileleri bilsin, gelsinler, mezarlarını görsünler" diye konuştu.

HÜSEYİN ALKAN VE OĞLU MUSTAFA ALKAN