Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bolvadin ilçesi Dipevler köyü yakınlarında kaza
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bolvadin ilçesi Dipevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE GİREREK DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA, BOLVADİN İLÇESİ DİPEVLER KÖYÜ YAKINLARINDA