DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.245,78 -0,35%

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolvadin Dipevler yakınlarında B.C. idaresindeki otomobil şarampole devrildi; sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:09
Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolvadin ilçesi Dipevler köyü yakınlarında kaza

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dipevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE GİREREK DEVRİLEN OTOMOBİLİN...

AFYONKARAHİSAR'DA KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ ŞARAMPOLE GİREREK DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA, BOLVADİN İLÇESİ DİPEVLER KÖYÜ YAKINLARINDA

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Trafik Çilesi: Kar Lastiği ve Zincir Eksikliği Kilometrelerce Kuyruk
2
Adana'da Taşlı, Şişeli ve Sopalı Kavga: "Cono" Aşireti İddiası
3
Eskişehir'de 12 Metrelik Çukura Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
4
Yüksekova'da Karla Mücadele Aracı Devrildi — Operatör Yaralanmadı
5
Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda otomobil tır ile tünel duvarı arasında sıkıştı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti