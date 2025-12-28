Aydın'da kaza: Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Aydın'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Ovaeymir Mahallesi Poligon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savruldu ve yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

