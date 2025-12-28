Fatih’te otopark yangını 2 katlı binaya sıçradı — O anlar kamerada

Fatih’te otoparkta yangın 2 katlı binaya sıçradı

İstanbul Fatih’te akşam saatlerinde meydana gelen yangın, otopark içinde bulunan hurda eşyaların tutuşmasıyla başladı ve bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yeri ve ilk müdahale

Olay, İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre sokak üzerindeki otoparkta bulunan hurda eşyalar alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otoparkta ve binada maddi hasar oluştu.

Soruşturma ve görüntüler

Yangının söndürülme anı ve olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ve hasara ilişkin soruşturma başlattı.

