Adıyaman’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu’nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Anastasya Markova yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:21
Kaza Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında meydana geldi

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri tespit edilemeyen 06 FC 3391 plakalı otomobil ile yabancı plakalı bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralananlar arasında Nilüfer B., Muhammed Emin B., Zeliha B., Süleyman Emre B., Abdurrahman B., Osman Salih B., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Bulgaristan uyruklu Anastasya Markova (65) bulunuyor.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Anastasya Markova, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, Anastasya Markova ve yakınlarının önce Şanlıurfa’da Göbekli Tepe turizim alanını gezdikten sonra Adıyaman’a, Nemrut Dağını görmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini ve çalışmayı devam ettiriyor.

