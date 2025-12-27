Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Sıddık Eraslan idaresindeki 65 ND 169 plakalı otomobil ile Ebubekir T. (24) idaresindeki 27 AFK 194 plakalı otomobil, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Sıddık Eraslan, Ebubekir T. ile otomobilde bulunan Serpil E. (13) yaralandı.

Tedavi ve Soruşturma

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sıddık Eraslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Serpil E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

