DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman’da Gölbaşı-Adıyaman Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı; 45 yaşındaki Sıddık Eraslan öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:14
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Sıddık Eraslan idaresindeki 65 ND 169 plakalı otomobil ile Ebubekir T. (24) idaresindeki 27 AFK 194 plakalı otomobil, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Sıddık Eraslan, Ebubekir T. ile otomobilde bulunan Serpil E. (13) yaralandı.

Tedavi ve Soruşturma

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sıddık Eraslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Serpil E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ İSE...

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ İSE YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ İSE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Çorum Alaca'da otomobil tarlaya uçtu — 2 yaralı
7
Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti