Tartus ve Lazkiye'de Şiddet: Suriye Ordusu Kent Merkezlerine Giriyor

Olayın Detayları

Suriye'nin sahil kentleri Tartus ve Lazkiye'de başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri kent merkezlerine sevk edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla birliklerin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini, bunun nedenini ise "yasa dışı grupların" artan saldırıları olarak açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerin kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini (bunlardan 1'i güvenlik görevlisi) ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

