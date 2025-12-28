DOLAR
Tartus ve Lazkiye'de Şiddet: Suriye Ordusu Kent Merkezlerine Giriyor

Tartus ve Lazkiye'de çıkan şiddet olayları sonrası Suriye ordusu kent merkezlerine birlik sevk etti; 3 ölü, 55'ten fazla yaralı bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:33
Olayın Detayları

Suriye'nin sahil kentleri Tartus ve Lazkiye'de başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri kent merkezlerine sevk edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla birliklerin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini, bunun nedenini ise "yasa dışı grupların" artan saldırıları olarak açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerin kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini (bunlardan 1'i güvenlik görevlisi) ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin sahil şeridinde yer alan Tartus ve Lazkiye’deki şiddet olaylarının ardından ordu birlikleri kent merkezlerine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

