Burdur'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Burdur'da Kuzköy mevkiinde kontrolden çıkan 15 PP 950 plakalı otomobil takla attı; sürücü M.D. yaralandı, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:26
Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 15 PP 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kurtarma ve Müdahale

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü araç içerisinden çıkarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Hastane ve Soruşturma

Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

