Afyonkarahisar Polisi Broşürle Hırsızlık ve Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarıyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara 112 ve KADES başta olmak üzere hırsızlık ve telefon dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı ve bilinçlendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:45
Vatandaşlara bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşları hırsızlık ile telefon dolandırıcılığına karşı uyarmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, vatandaşlara yönelik hazırlanan broşürleri dağıtarak 112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımını, KADES uygulamasının kullanımı ve tanıtımını anlattı. Ayrıca broşürlerde hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı konularında alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler detaylı şekilde yer aldı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplumun güvenliğini artırmayı ve bireylerin olası suç ya da dolandırıcılık girişimlerine karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Emniyet güçleri, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Hattı ve KADES üzerinden hızlıca yetkililere ulaşmalarının önemine dikkat çekti ve bilgilendirme faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

