Şanlıurfa Birecik'te Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Yaya Ağır Yaralandı

Şanlıurfa-Birecik karayolunun Arat Dağı mevkiinde, 15 yaşındaki yaya E.A.'ya 27 APM 762 plakalı hafif ticari araç çarptı; yaralı Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:57
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya E.A. ağır yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, Şanlıurfa - Birecik karayolunun Arat Dağı mevkiinde gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.A.'ya, seyir halindeki ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 APM 762 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle E.A. yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve E.A.'yı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

