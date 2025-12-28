Aksaray'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Aksaray'ta uzun süredir beklenen kar yağışı etkili oldu; şehir beyaza büründü, üreticileri sevindiren yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:55
Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan ve kışla birlikte uzun süredir kar bekleyen Aksaray’da, beklenen yağış etkisini gösterdi. Kent, karla birlikte beyaza bürünürken şehir merkezi başta olmak üzere birçok bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Tarım ve hayvancılığa nefes

Kar yağışı, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üreticilerin yüzünü güldürdü. Bölgedeki çiftçiler için yağışın önemi büyük olurken, kış şartlarının etkisiyle oluşan manzaralar da dikkat çekti.

Yağışın gece boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

