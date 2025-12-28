DOLAR
Kars'ta Ekipler Mahsur Kalan Hasta Vatandaşlar İçin Seferber

Kars'ta kar ve tipinin kapattığı köylerde mahsur kalan hasta vatandaşlar için 112, sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu; hastalar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:33
Yoğun kar ve tipi köy yollarını kapattı

Kars'ta etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolların kapanması sonucu Selim Aşağı Damlapınar ve Kağızman Taşbilek köylerinde rahatsızlanan vatandaşlar için ekipler alarma geçti.

Ekiplerin müdahalesi ve tahliye

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde mahsur kalan hasta vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Karla mücadele ekiplerinin açtığı yollardan ilerleyen ambulanslar, köylerde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra hastaları kent merkezindeki hastanelere sevk etti.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

