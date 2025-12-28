Kars'ta Ekipler Mahsur Kalan Hasta Vatandaşlar İçin Seferber

Yoğun kar ve tipi köy yollarını kapattı

Kars'ta etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolların kapanması sonucu Selim Aşağı Damlapınar ve Kağızman Taşbilek köylerinde rahatsızlanan vatandaşlar için ekipler alarma geçti.

Ekiplerin müdahalesi ve tahliye

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde mahsur kalan hasta vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Karla mücadele ekiplerinin açtığı yollardan ilerleyen ambulanslar, köylerde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra hastaları kent merkezindeki hastanelere sevk etti.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KARS’TA EKİPLER HASTA VATANDAŞLAR İÇİN SEFERBER OLDU(KARS-İHA)