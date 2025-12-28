Akçakale'de jandarmadan kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza anı cep telefonuna yansıdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, jandarmanın dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün ters yöne girerek kaçması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Ceylanpınar yolu üzerinde motosikletle seyreden M.A. isimli şahsa dur ihtarında bulundu. Durmayarak ters yöne giren motosiklet bir süre ilerledikten sonra karşı yönden gelen H.T.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletin yola savrulduğu görüldü. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T., durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

