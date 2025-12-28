Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı

Karadeniz'de fırtına nedeniyle gemiler Amasra'ya sığındı

Doğal gaz sondaj ekipleri ve balıkçılar limana çekildi

Karadeniz'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, Bartın'ın Amasra ve Kurucaşila ilçelerinde etkili oldu. Şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle Filyos açıklarında yürütülen doğal gaz sondaj çalışmalarında görevli gemiler ile balıkçı tekneleri ve yatlar Amasra Limanı'na sığındı.

Limana Cumartesi günü öğlen saatlerinde sığınan gemilerin, fırtınanın dinmesinin ardından ilçeden ayrılacağı bildirildi. Bölgedeki yetkililer olumsuz hava koşullarını yakından izliyor.

Denizde oluşan dev dalgalar özellikle Amasra ve Kurucaşila açıklarında etkisini gösterdi. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreyi aştı ve bazı dalgalar Amasra Küçük Liman yakınlarındaki kayalıklardan karaya kadar ulaştı.

Amasra Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları dev dalgalara karşı uyararak deniz kenarından uzak durmalarını istedi.

Yetkililer, fırtınanın gece yarısından sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini açıkladı.

