Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bölgeden gelen ilk bilgilerde çok sayıda yaralanma ve saldırı iddiaları yer alıyor

Suriye’nin sahil şeridindeki Tartus ve Lazkiye illerinde düzenlenen hükümet karşıtı şiddetli protestolarda, yetkililere göre 1’i güvenlik görevlisi 3 kişi hayatını kaybetti.

Olaylara ilişkin ilk açıklamalarda 57 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak Lazkiye Sağlık Müdürlüğü yaşanan gerginlikler sonucunda 1’i güvenlik görevlisi 3 kişinin öldüğünü, 55’ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Tartus Valiliği, kimliği belirsiz kişilerin Baniyas ilçesine bağlı El-Anaza bölge emniyet birimine el bombalı saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, gösterilerin yurt dışında yaşayan Suriyeli Alevi din adamı Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendiğini belirtti. El-Ahmed, gösterilerde rejim destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını vurgulayarak, "Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

El-Ahmed, söz konusu saldırılar sonucunda çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığını ve emniyete ve özel görev birimlerine ait araçların tahrip edildiğini söyledi.

Komutan ayrıca, El-Ezheri ve Cebledeki ulusal hastane kavşaklarında maskeli ve silahlı grupların tespit edildiğini belirtti ve şu uyarıda bulundu: "Terör grupları, M1 otoyolu üzerinde bombalı saldırılar ve saha infazları gerçekleştirmekten sorumludur".

Yetkililer, bölgede bazı kesimlerin hükümet karşıtı protestoya çağrıldığı sırada gruplar arasında çatışmalar çıktığını ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların yatıştırıldığını bildirdi.

