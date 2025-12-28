DOLAR
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Aydın Efeler'de ehliyet sınavında kalp krizi geçirdiği iddia edilen 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:27
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da ehliyet sınavında kalp krizi iddiası: Genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ehliyeti sınavı sırasında seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdiği iddia edilen Üzeyir Hazar (18), meydana gelen kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, Aydın’da Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Sınavda kullanılan 09 ABS 178 plakalı motosikletle seyir halindeyken rahatsızlandığı öne sürülen Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi ve sürüklenerek ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarının ardından kısa sürede olay yerine ulaştı. İlk müdahalenin ardından Hazar ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hazar’ın vefat haberi yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

Soruşturma

Yetkililer kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

