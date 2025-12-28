Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da ehliyet sınavında kalp krizi iddiası: Genç hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ehliyeti sınavı sırasında seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdiği iddia edilen Üzeyir Hazar (18), meydana gelen kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay, Aydın’da Denizli Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Sınavda kullanılan 09 ABS 178 plakalı motosikletle seyir halindeyken rahatsızlandığı öne sürülen Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi ve sürüklenerek ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarının ardından kısa sürede olay yerine ulaştı. İlk müdahalenin ardından Hazar ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hazar’ın vefat haberi yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

Soruşturma

Yetkililer kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MOTOSİKLET EHLİYETİ ALMAK İÇİN GİRDİĞİ SINAV SIRASINDA SEYİR HALİNDE İDDİAYA GÖRE KALP KRİZİ GEÇİREN 18 YAŞINDAKİ GENÇ YAPTIĞI KAZA SONRASINDA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.