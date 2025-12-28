Akşehir'de Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Akşehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.
Operasyon ve soruşturma süreci
İlçede faaliyet gösteren 3 masaj salonu hakkında gelen artan ihbar ve şikayetler üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı operasyon kararı alındı.
Operasyon kapsamında söz konusu 3 masaj salonunda arama yapıldı. Aramalarda 4 şüpheli Akşehir'de, 2 şüpheli Afyonkarahisar'da ve 1 şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir'e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli süreç ve tutuklamalar
Şüpheliler hakkında "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan işlem yapıldı. İsimleri verilen S.K., G.G., H.G., Ş.K., R.Ö., D.Ö. ve S.A.M. adlı 7 şüpheliden, savcılık sorgusunun ardından S.A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kalan 6 şüpheli ise tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN FUHUŞ OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.