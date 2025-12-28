DOLAR
Akşehir'de Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:51
Akşehir'de fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.

Operasyon ve soruşturma süreci

İlçede faaliyet gösteren 3 masaj salonu hakkında gelen artan ihbar ve şikayetler üzerine polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Elde edilen deliller doğrultusunda Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Operasyon kapsamında söz konusu 3 masaj salonunda arama yapıldı. Aramalarda 4 şüpheli Akşehir'de, 2 şüpheli Afyonkarahisar'da ve 1 şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir'e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli süreç ve tutuklamalar

Şüpheliler hakkında "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan işlem yapıldı. İsimleri verilen S.K., G.G., H.G., Ş.K., R.Ö., D.Ö. ve S.A.M. adlı 7 şüpheliden, savcılık sorgusunun ardından S.A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kalan 6 şüpheli ise tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

