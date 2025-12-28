Tokat Erbaa'da İnşaatta Yangın: Spiral Makinesi Kıvılcımı

Olay Yeri

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, bir yemek fabrikasının inşaatında çıkan yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Olay, ilçe merkezi Osmangazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Neden ve Gelişme

Edinilen bilgilere göre inşaat çalışmaları sırasında işçilerin kullandığı spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcımlar, asansör boşluğunun zemininde bulunan plastik malzemelerin tutuşmasına yol açtı. Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşturdu.

Müdahale ve Sonuç

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yapılan çalışmalarla yangın tamamen söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

