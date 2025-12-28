Zeytinburnu'nda elektrik panosunda yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Olayın Detayları

Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında yer alan elektrik panosunda çıkan yangın, sabah saatlerinde mahallede paniğe yol açtı. Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Vatandaşların patlama sesi ve dumanları fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Müdahale ve Tahliye

Dumanlar tüm binayı sararken, itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları tahliye etti. Olayda 5’i çocuk olmak üzere 9 kişi dumandan etkilendi ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişi önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

