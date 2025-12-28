DOLAR
Edirne'de Park Halindeki Kamyon Alevlere Teslim Oldu

Edirne Sarayiçi'nde park halindeki 22 KA 884 plakalı kamyon, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:28
Edirne Merkez Sarayiçi mevkiinde park halinde bulunan bir yük kamyonu, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlk müdahale sürücünün çabasıyla başladı

22 KA 884 plakalı kamyonun kupa kısmında başlayan yangına ilk müdahaleyi kamyonun sahibi ve sürücüsü Oktay Soyar yaptı. Soyar, araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etti ancak tüpün yetersiz kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İtfaiye ve polis ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen kamyonun ön kısmındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün ifadesi ve hasar bilgisi

Sürücü Oktay Soyar, kamyonunu dinlenmek için uygun bir alana park ettiğini ve kahve içmek istediği sırada aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığını belirtti. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini ifade eden Soyar, yangına yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Yangın sonucunda kamyonun yalnızca ön kupa kısmında maddi hasar meydana geldiği, motor bölümünün zarar görmediği öğrenildi.

ITFAİYENİN KAMYONU MÜDAHALESİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

