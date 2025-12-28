Edirne'de Park Halindeki Kamyon Alevlere Teslim Oldu

Edirne Merkez Sarayiçi mevkiinde park halinde bulunan bir yük kamyonu, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlk müdahale sürücünün çabasıyla başladı

22 KA 884 plakalı kamyonun kupa kısmında başlayan yangına ilk müdahaleyi kamyonun sahibi ve sürücüsü Oktay Soyar yaptı. Soyar, araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etti ancak tüpün yetersiz kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İtfaiye ve polis ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen kamyonun ön kısmındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün ifadesi ve hasar bilgisi

Sürücü Oktay Soyar, kamyonunu dinlenmek için uygun bir alana park ettiğini ve kahve içmek istediği sırada aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladığını belirtti. Kısa sürede alevlerin yükseldiğini ifade eden Soyar, yangına yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını söyledi.

Yangın sonucunda kamyonun yalnızca ön kupa kısmında maddi hasar meydana geldiği, motor bölümünün zarar görmediği öğrenildi.

YANAN KAMYONA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ