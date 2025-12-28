DOLAR
Kastamonu Cide'de Heyelan: Cide-Bartın Karayolu Çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kalafat mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu Cide-Bartın karayolu çöktü; yol kapatıldı, ulaşım Gideros alternatifinden sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:27
Kastamonu'da Cide-Bartın Karayolu Çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kalafat mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu Cide-Bartın karayolu çöktü. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı.

Alternatif Güzergah ve Ekip Müdahalesi

Ulaşım, bölgedeki düzenlemeyle Gideros bölgesindeki alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı. Olay sonrası Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı ve trafiğin güvenli biçimde akışı için müdahale sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

