Kastamonu Cide'de Heyelan: Cide-Bartın Karayolu Çöktü

Kastamonu'da Cide-Bartın Karayolu Çöktü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Kalafat mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu Cide-Bartın karayolu çöktü. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı.
Alternatif Güzergah ve Ekip Müdahalesi
Ulaşım, bölgedeki düzenlemeyle Gideros bölgesindeki alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı. Olay sonrası Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı ve trafiğin güvenli biçimde akışı için müdahale sürüyor.
