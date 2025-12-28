Düzce'de Karla Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı

Bahçeşehir'de kaza anı cep telefonu kamerasında

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde meydana gelen kazada, kar yağışının etkisiyle yol yüzeyi kayganlaştı. Yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü sağlayamaması sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak refüje çıktı.

Kaza anı, o sırada kar yağışını görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yokuş aşağı inerken hızını alamadığı ve kaldırıma çarpıp refüje çıktığı görülüyor.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

