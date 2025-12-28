DOLAR
Düzce'de Karla Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı

Düzce Bahçeşehir'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma ve refüje çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:27
Bahçeşehir'de kaza anı cep telefonu kamerasında

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde meydana gelen kazada, kar yağışının etkisiyle yol yüzeyi kayganlaştı. Yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, sürücünün kontrolünü sağlayamaması sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından savrularak refüje çıktı.

Kaza anı, o sırada kar yağışını görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yokuş aşağı inerken hızını alamadığı ve kaldırıma çarpıp refüje çıktığı görülüyor.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

