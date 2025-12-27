Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Araçları Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştı

Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde Yangın: Esnaf Zamanla Yarıştı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesinde çıkan yangında araç tamir atölyesi olan 4 iş yeri alevlere teslim oldu.

Olay ve İlk Müdahale

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede yayıldı; itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevlerin daha da büyümesinin önüne geçmeye çalıştı.

Esnafın Mücadelesi ve Kurtarma Anları

Yangını duyan işyeri sahipleri olay yerine gelerek, polis ve itfaiye yardımıyla araçlarını kurtarmak için çaba gösterdi. Esnafın araçları kurtarma anları an be an kameraya yansıdı.

Durum ve Yaralanma

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 1 vatandaş dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Alevlere teslim olan iş yerlerindeki araçları kurtarmak için zamanla yarıştılar