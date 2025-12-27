Zonguldak'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Çaycuma-Perşembe karayolunda kavşakta kaza

Kaza, Çaycuma-Perşembe karayolunun Koramanlar köyü mevkiindeki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Perşembe beldesi istikametinden seyir halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon, kavşakta Arif K. idaresindeki 45 F 3778 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sinan S. (42) yaralandı. Yaralılardan Arif K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

