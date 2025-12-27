DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.754.128,03 0,19%

Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı nedeniyle çıkan husumet silahlı saldırıya dönüştü; Ferhat Gezer (35) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:33
Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Köy kırsalında başlayan tartışma silahlı saldırıyla sonlandı

Edinilen bilgilere göre, şehir içi hattı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma önce uzlaştırma ile sona erdirildi. Ancak aralarında yeniden alevlenen husumet sonucunda Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Olay üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Gezer, kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeler ve soruşturmanın seyrine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİR İÇİ HATTI TARTIŞMASI NEDENİYLE BAŞLAYAN HUSUMET, KOCAKÖY İLÇESİNDE KANLI...

DİYARBAKIR'DA ŞEHİR İÇİ HATTI TARTIŞMASI NEDENİYLE BAŞLAYAN HUSUMET, KOCAKÖY İLÇESİNDE KANLI PUSUYLA BİTTİ. SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS, HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı
2
Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı
3
Erzurum-Erzincan Karayolu'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
5
Samsun'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü adliyeye sevk edildi
6
Vali Davut Gül Esenyurt’taki Minibüs Kazasında Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
7
Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti