Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Köy kırsalında başlayan tartışma silahlı saldırıyla sonlandı

Edinilen bilgilere göre, şehir içi hattı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma önce uzlaştırma ile sona erdirildi. Ancak aralarında yeniden alevlenen husumet sonucunda Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Olay üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Gezer, kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeler ve soruşturmanın seyrine ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'DA ŞEHİR İÇİ HATTI TARTIŞMASI NEDENİYLE BAŞLAYAN HUSUMET, KOCAKÖY İLÇESİNDE KANLI PUSUYLA BİTTİ. SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS, HAYATINI KAYBETTİ.