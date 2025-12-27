Bolu'da BOFED'e Hırsızlık: Masa ve Sandalyeler Çalındı

Bolu'da engelliler derneğine hırsızlık: Masa ve sandalyeler çalındı

Bolu'da, Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği (BOFED) binasına girme girişiminde bulunan kimliği belirsiz şüpheliler, kapıyı açamayınca derneğe ait masa ve sandalyeleri çaldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan dernek binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler dernek binasının kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açmayı başaramayan şüpheliler, bir süre bina önünde vakit geçirdikten sonra derneğe ait masa ve sandalyeleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

Tespitle polis soruşturması

Hırsızlık, sabah saat 10.30 sıralarında derneği açmaya gelen görevliler tarafından fark edildi. Kapı kilidinin zorlandığını gören dernek çalışanı, yaptığı kontrolde içeriden herhangi bir şey çalınmadığını ancak bina önündeki masa ve sandalyelerin yerinde olmadığını belirledi. Bazı eşyaların kırılarak zarar gördüğü tespit edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dernek binasında ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, engelliler derneğini hedef alan şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

