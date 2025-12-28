Rize Ardeşen'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: Toprak Kütlesi Kamerada

Rize Ardeşen'de Şiddetli Sağanak Heyelana Yol Açtı

Köprü köyünde toprak kütlesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Şiddetli sağanak yağış, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprü köyü'nde toprak kaymasına yol açtı.

Köyde hakim olan yoğun yağış nedeniyle, daha önce yağmura doyan toprak aniden kütle halinde koparak kaydı.

Olayı görüntülemek isteyen İbrahim Tiryaki adlı vatandaş, cep telefonunu eline aldı. Kayıt almaya başladığı sırada bir toprak kütlesi bulunduğu yerden koparak hızla kaydı ve o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, toprak kaymasının anlık gelişimi ve kayan toprak parçalarının hareketi net şekilde görüldü.

