Rize Ardeşen'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: Toprak Kütlesi Kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesi Köprü köyünde şiddetli sağanak yağış sonucu toprak kütlesi koptu; anlar İbrahim Tiryaki'nin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:27
Rize Ardeşen'de Şiddetli Sağanak Heyelana Yol Açtı

Köprü köyünde toprak kütlesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Şiddetli sağanak yağış, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprü köyü'nde toprak kaymasına yol açtı.

Köyde hakim olan yoğun yağış nedeniyle, daha önce yağmura doyan toprak aniden kütle halinde koparak kaydı.

Olayı görüntülemek isteyen İbrahim Tiryaki adlı vatandaş, cep telefonunu eline aldı. Kayıt almaya başladığı sırada bir toprak kütlesi bulunduğu yerden koparak hızla kaydı ve o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, toprak kaymasının anlık gelişimi ve kayan toprak parçalarının hareketi net şekilde görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

