Kayseri'de 2025'te 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı

Operasyon ve genel sonuç

Kayseri'de 2025 yılında polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, en yükseği 155 yıl olan cezalar dahil olmak üzere toplam 10 bin 797 aranan şahıs yakalandı.

Arama çalışmasını yürüten birim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 'hırsızlık', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 30 yıl ile 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 şahıs yakalandı.

Ceza aralıklarına göre yakalananlar

Diğer kategorilerde, çeşitli suçlardan 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 28 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 98 şahıs ve 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 bin 375 şahıs dâhil olmak üzere toplam 4 bin 516 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer yakalamalar ve toplam

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan ifadeye yönelik yapılan çalışmalarda toplam 6 bin 281 aranan şahıs yakalanırken, 2025 yılı toplamında 10 bin 797 aranan şahısın yakalanması sağlandı.

