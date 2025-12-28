Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, yılbaşı döneminde artan tüketim nedeniyle vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerin amacı, tüketici sağlığının korunması ve piyasa güvenilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Denetim Kapsamında Neler Kontrol Ediliyor?

Denetimler, özellikle yılbaşı sofralarında sıkça tüketilen ürünler öncelikli olmak üzere; üretim, depolama, satış ve sunum aşamalarının tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Hijyen şartları, ürün izlenebilirliği, etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları mevzuat çerçevesinde titizlikle inceleniyor.

Denetimlerin Sürekliliği

İl genelinde yürütülen yılbaşı denetimlerinin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği belirtildi. Yetkililer, tüketici sağlığının korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı ve denetimlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda sürdürüleceğini ifade etti.

