Copacabana'da Cessna 170A Denize Düştü: 1 Ölü

Copacabana Plajı açıklarında dün yerel saat ile 12.30'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, reklam şirketine ait Cessna 170A tipi ultralight sınıfı hafif hava aracı plajdaki insanların gözü önünde denize düştü.

Kurtarma çalışmaları

Yetkililer, kaza sonrası itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve hava desteği ile geniş çaplı kurtarma faaliyeti yürüttüğünü bildirdi. Arama-kurtarma ekipleri enkazdan pilotun cansız bedenine ulaştı.

Enkazdan çıkarılan naaşın kimlik tespiti için adli tıp ofisine sevk edildiği açıklandı.

Soruşturma

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.

