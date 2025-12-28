Çorlu'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Polise Sarılmak İstedi

Olayın Detayları

Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Savrulan araç daha sonra bir hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü, ekiplerle teması sırasında 'Trakyalıyım ben be ya hiçbir şeyim yok benim' diyerek polise sarılmaya çalıştı; bu anlar çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

Görüntü engelleme iddiası da olay sırasında dikkat çekti. Muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalıştığı, basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma sürüyor.

