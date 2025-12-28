DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Çorlu'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Polise Sarılmak İstedi

Tekirdağ Çorlu'da virajı kaçıran alkollü sürücü H.İ., aracın hipermarket duvarında asılı kalmasının ardından polise sarılmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:22
Çorlu'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Polise Sarılmak İstedi

Çorlu'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Polise Sarılmak İstedi

Olayın Detayları

Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Savrulan araç daha sonra bir hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü, ekiplerle teması sırasında 'Trakyalıyım ben be ya hiçbir şeyim yok benim' diyerek polise sarılmaya çalıştı; bu anlar çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

Görüntü engelleme iddiası da olay sırasında dikkat çekti. Muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalıştığı, basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma sürüyor.

Kaza yapan alkollü sürücünün "Trakyalıyım ben be ya, hiç bir şeyim yok" diyerek polise sarılmak...

Kaza yapan alkollü sürücünün "Trakyalıyım ben be ya, hiç bir şeyim yok" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı
2
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti
3
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı
4
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza
5
Milas’ta mantar ararken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar bulundu
6
Zeytinburnu'nda Elektrik Panosu Yangını: 5'i Çocuk 9 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti