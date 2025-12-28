DOLAR
Bakan Yerlikaya: 354,5 kg uyuşturucu ve 647 bin 798 hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde düzenlenen operasyonlarda 354,5 kg uyuşturucu, 647 bin 798 hap ele geçirildiğini ve 768 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:31
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 65 ilde son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların sonucuna ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 768 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Bakan Yerlikaya, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü belirtti.

Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat’ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Bakanın vurgusu

“Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”

