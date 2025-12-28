Kırklareli Mahyadağı'nda Kar Yağışı: Yol Açık, 3 Kar Aracı Görevde

Kırklareli Mahyadağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bölgede son durum

Kırklareli’nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışıyla yol güzergahında kar kalınlığı oluştu.

Yapılan kontrollerde yolun trafiğe açık olduğu, an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları 15. Şube Şefliği'ne gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracı yönlendirildiği öğrenildi.

Pınarhisar Jandarma Trafik ekipleri yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürürken, gelişmeler hakkında yetkililerce ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

