Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonu: 61 kg ve 7.700 Hap Ele Geçirildi, 11 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonu: 61 kg ve 7.700 Hap Ele Geçirildi

Emniyetin 10 günlük takibi sonucu çok sayıda adres baskını

Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 kilogram uyuşturucu madde ve 7 bin 700 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 10 gün içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Ele geçirilen uyuşturucuların detayları

Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan adli aramalar sonucunda 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilogram metanfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 adet uyuşturucu hap ve 188 adet likit esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

