Bolu Mudurnu'da Ambulans Kar Engelini Zincirle Aştı

Mudurnu'da yoğun kar yağışında kara saplanan ambulansın personeli, lastiklere zincir takıp zorlu soğukta hastaya ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:33
Bolu Mudurnu'da Ambulans Kar Engelini Zincirle Aştı

Bolu Mudurnu'da Ambulans Kar Engelini Zincirle Aştı

Sağlık ekiplerinin zorlu mesaisi: Taşkesti'de yoğun kar ulaşımı etkiledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gelen ihbar üzerine hastaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, karla kaplı zeminde ilerlemekte güçlük çekti ve bir süre sonra kara saplandı.

Kara saplanan ambulanstaki sağlık personeli, dondurucu soğuğa ve yoğun yağışa rağmen araçtan inerek çalışma başlattı. Lastiklere zincir takan ekipler, aracı saplandığı yerden kurtardı.

Zorlu mücadelenin ardından ekipler yola devam ederek hastaya ulaşmayı başardı. Olay, ilçede karla mücadelede sağlık ekiplerinin özverisini gözler önüne serdi.

Sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar

Sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

