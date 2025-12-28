Bolu Mudurnu'da Ambulans Kar Engelini Zincirle Aştı

Sağlık ekiplerinin zorlu mesaisi: Taşkesti'de yoğun kar ulaşımı etkiledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Gelen ihbar üzerine hastaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, karla kaplı zeminde ilerlemekte güçlük çekti ve bir süre sonra kara saplandı.

Kara saplanan ambulanstaki sağlık personeli, dondurucu soğuğa ve yoğun yağışa rağmen araçtan inerek çalışma başlattı. Lastiklere zincir takan ekipler, aracı saplandığı yerden kurtardı.

Zorlu mücadelenin ardından ekipler yola devam ederek hastaya ulaşmayı başardı. Olay, ilçede karla mücadelede sağlık ekiplerinin özverisini gözler önüne serdi.

Sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar