Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yönetimindeki araç kaza yaptı ve 2 kişi yaralandı.

Olay Yeri

Kaza, Altıeylül Mahallesi'ne bağlı Ayşebacı Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda tek taraflı kaza yaptı.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza yerine Karesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edilerek müdahale etti. 10 AAB 316 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI; 2 YARALI