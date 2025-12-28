DOLAR
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir Altıeylül'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karıştığı tek taraflı kazada, 10 AAB 316 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:47
Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yönetimindeki araç kaza yaptı ve 2 kişi yaralandı.

Olay Yeri

Kaza, Altıeylül Mahallesi'ne bağlı Ayşebacı Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda tek taraflı kaza yaptı.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza yerine Karesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edilerek müdahale etti. 10 AAB 316 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

