Bartın'da Polisten Kaçan Araç Kavşakta Takla Attı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 67 AFJ 853 plakalı otomobil Arıt Kavşağı'nda takla attı; biri ağır 3 yaralı, görüntülerde araç çöp konteynere çarpıp ters dönüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:33
Bartın'da Polisten Kaçış Sonrası Kavşakta Kaza: Görüntüler Ortaya Çıktı

Güvenlik kameraları kaza anını kaydetti

Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı'nda yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan E.K., R.B. ve M.H. isimli üç kişi yaralandı.

Olay yerinden yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin hızla kavşağa girdiği, virajı alamayarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp ters döndüğü görülüyor. Görüntülerde kazayı gören polislerin ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardıma koştuğu anlar da yer alıyor.

Kazada araçta sıkışan R.B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, sürücü E.K. ve M.H.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiğini, ağır yaralı olan R.B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

