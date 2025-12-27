Bartın'da Polisten Kaçan Araç Kavşakta Takla Attı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bartın'da Polisten Kaçış Sonrası Kavşakta Kaza: Görüntüler Ortaya Çıktı
Güvenlik kameraları kaza anını kaydetti
Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı'nda yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan E.K., R.B. ve M.H. isimli üç kişi yaralandı.
Olay yerinden yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin hızla kavşağa girdiği, virajı alamayarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp ters döndüğü görülüyor. Görüntülerde kazayı gören polislerin ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardıma koştuğu anlar da yer alıyor.
Kazada araçta sıkışan R.B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, sürücü E.K. ve M.H.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiğini, ağır yaralı olan R.B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Araçta narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirildiği öğrenildi.
