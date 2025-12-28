DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Batman'da Yüzük Parmağına Sıkıştı: İtfaiye ve Hastane Kurtardı

Batman'da parmağına sıkışan yüzüğü çıkarılamayan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:44
Batman'da Yüzük Parmağına Sıkıştı: İtfaiye ve Hastane Kurtardı

Batman'da yüzük parmağına sıkışan genç, itfaiye ve hastane işbirliğiyle kurtarıldı

Olayın aşamaları

Batman'da yaşayan bir genç, parmağına taktığı yüzüğün zamanla sıkışması sonucu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca zorlu anlar yaşadı. Parmağın şişmesi üzerine genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan ilk incelemelerde yüzüğün tıbbi yöntemlerle çıkarılamayacağı tespit edilince durum, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, acil servis doktorlarının gözetiminde müdahaleye başladı.

Müdahale ve sonuç

İtfaiye ekipleri, parmağın zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalıştı ve spiral makinesi kullanarak yüzüğü güvenli şekilde kesip çıkardı. Müdahale sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yüzüğün çıkarılmasının ardından rahat bir nefes alan genç, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür etti. Olay, sağlık ve kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olumlu sonlandı.

BATMAN’DA PARMAĞINA YÜZÜK SIKIŞAN GENCİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

BATMAN’DA PARMAĞINA YÜZÜK SIKIŞAN GENCİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

BATMAN’DA PARMAĞINA YÜZÜK SIKIŞAN GENCİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti