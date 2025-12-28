Batman'da Yüzük Parmağına Sıkıştı: İtfaiye ve Hastane Kurtardı

Batman'da yüzük parmağına sıkışan genç, itfaiye ve hastane işbirliğiyle kurtarıldı

Olayın aşamaları

Batman'da yaşayan bir genç, parmağına taktığı yüzüğün zamanla sıkışması sonucu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca zorlu anlar yaşadı. Parmağın şişmesi üzerine genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan ilk incelemelerde yüzüğün tıbbi yöntemlerle çıkarılamayacağı tespit edilince durum, Batman Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, acil servis doktorlarının gözetiminde müdahaleye başladı.

Müdahale ve sonuç

İtfaiye ekipleri, parmağın zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalıştı ve spiral makinesi kullanarak yüzüğü güvenli şekilde kesip çıkardı. Müdahale sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yüzüğün çıkarılmasının ardından rahat bir nefes alan genç, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür etti. Olay, sağlık ve kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla olumlu sonlandı.

