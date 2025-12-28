DOLAR
İzmir'de 61 Yıl Hapis Cezası Olan 'Suç Makinesi' M.E. Yakalandı

İzmir'de hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (37), Karabağlar polisinin takibi sonucu Konak'taki kayıt dışı ikametinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:38
Karabağlar emniyetinin uzun takibi operasyonla bitti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yürütülen uzun süreli istihbarat ve takip çalışmasının ardından, hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suç kaydı bulunan kadın şüpheli yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özellikle pazar yerlerinde gerçekleşen yankesicilik olaylarının faillerini belirlemek üzere yürüttükleri çalışmada, M.E. (37) isimli kadının peşine düştü.

Şüphelinin dosyasında yankesicilik, gasp, kapkaç, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti gibi çok sayıda kayıt bulunduğu belirtildi. Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu M.E.'nin Konak ilçesinde kayıt dışı bir ikamette saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonla 'suç makinesi' olarak nitelendirilen M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., adli makamlara teslim edildi.

61 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN M.E. (ORTADA)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

