Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

Beyoğlu'da 4 katlı binada yangın

21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler hızla yayıldı ve 1’inci kat komple yanmaya başladı; yangın sırasında çeşitli patlamalar yaşandı.

Müdahale ve kurtarma

Yangın sırasında üst kattaki 2 kişi, duman nedeniyle çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya çıkan bu kişiler kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 2 kişi, kontrol amaçlı bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangının çıktığı 1’inci katta ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Kontrol ve soruşturma

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı; soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Polis ekipleri, yangının gerçekleştiği sokağı giriş ve çıkışlar için kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

YANGINA MÜDAHALE