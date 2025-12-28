DOLAR
Bigadiç'te Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç Aşağıgöcek Mahallesi'nde çıkan ev yangınında 72 yaşındaki E.E. dumandan ve yangından yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:25
Olayın Detayları

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen ev yangınında 72 yaşındaki E.E. dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

Olay, Bigadiç Aşağıgöcek Mahallesi No 3'te gerçekleşti. İhbar üzerine Bigadiç itfaiye ekipleri, 2 araç ve 6 personelle yangının çıktığı adrese sevk edildi.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Ekipler olay yerine ulaştığında, yangının çıktığı 2 katlı ev ile bitişiğindeki 2 katlı evin yoğun alev ve dumanla yandığı görüldü ve söndürme çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların, 72 yaşındaki E.E.'nin evde mahsur kaldığını bildirmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, E.E.'nin evin mutfak kısmında ölü olduğu tespit edilerek cansız bedeni dışarı çıkarıldı.

Soruşturma

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği yetkililerce bildirildi.

