DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:46
Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Söğüt-Eskişehir yolu Gündüzbey rampası mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halinde olan Memiş N. idaresindeki 11 AAF 135 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Eyüp K. yönetimindeki 34 FH 9797 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Memiş N. ve Eyüp K. yaralandı.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki sürücü Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine tek taraflı trafiğe açık tutuldu; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK'TE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

BİLECİK'TE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

BİLECİK'TE İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Çorum Alaca'da otomobil tarlaya uçtu — 2 yaralı
7
Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti