Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Söğüt-Eskişehir yolu Gündüzbey rampası mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Söğüt istikametinden Eskişehir yönüne seyir halinde olan Memiş N. idaresindeki 11 AAF 135 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Eyüp K. yönetimindeki 34 FH 9797 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Memiş N. ve Eyüp K. yaralandı.

Müdahale ve Trafik

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki sürücü Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine tek taraflı trafiğe açık tutuldu; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

