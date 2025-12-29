DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bolu'da iki gündür etkili olan yoğun kar 30 santimetreyi aştı; dik rampalarda onlarca araç yolda kaldı, BAİBÜ seferi yapan otobüs yokuşu aşamayarak geri döndü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:03
Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bolu'da Kar Hayatı Felç Etti: 30 santimetreyi Aştı

Rampalar Geçit Vermedi, Trafik Aksadı

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı kent merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı ve özellikle ana arterlerdeki dik rampalar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Onlarca araç, kar ve buzlanma nedeniyle yokuşlarda çıkmakta zorlandı; bazıları patinaj yaparak yolda kaldı, birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı.

Şehirde 2 gündür devam eden kar yağışı ulaşım aksamalarına neden oldu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin de trafiğe çıkmasıyla birlikte özellikle rampalarda yoğun sıkışma yaşandı.

Farklı noktalarda yaşanan aksamalarda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsüne öğrenci taşıyan özel bir halk otobüsü de yokuşu aşamayarak ortada kaldı ve geri dönmek zorunda kaldı.

Sürücüler kar koşullarında dikkatli olmaya çağrıldı; kent içi rampalardaki zorlu koşullar trafikte aksamaların devam etmesine neden oldu.

BOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI FELÇ ETTİ. KAR KALINLIĞININ 30...

BOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI FELÇ ETTİ. KAR KALINLIĞININ 30 SANTİMETREYİ AŞTIĞI ŞEHİRDE, ANA ARTERLERDEKİ DİK RAMPALARDA ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI. ÜNİVERSİTE SEFERİNİ YAPAN BİR HALK OTOBÜSÜ YOKUŞU ÇIKAMAYARAK GERİ DÖNDÜ.

BOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KENT MERKEZİNDE HAYATI FELÇ ETTİ. KAR KALINLIĞININ 30...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kar Etkili Oldu: Araçlar Büğdüz Yolunda 3 Saatte Kurtarıldı
2
İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı
4
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
5
Konya'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları