Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı

Bolu'da Kar Hayatı Felç Etti: 30 santimetreyi Aştı

Rampalar Geçit Vermedi, Trafik Aksadı

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı kent merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı ve özellikle ana arterlerdeki dik rampalar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Onlarca araç, kar ve buzlanma nedeniyle yokuşlarda çıkmakta zorlandı; bazıları patinaj yaparak yolda kaldı, birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı.

Şehirde 2 gündür devam eden kar yağışı ulaşım aksamalarına neden oldu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin de trafiğe çıkmasıyla birlikte özellikle rampalarda yoğun sıkışma yaşandı.

Farklı noktalarda yaşanan aksamalarda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsüne öğrenci taşıyan özel bir halk otobüsü de yokuşu aşamayarak ortada kaldı ve geri dönmek zorunda kaldı.

Sürücüler kar koşullarında dikkatli olmaya çağrıldı; kent içi rampalardaki zorlu koşullar trafikte aksamaların devam etmesine neden oldu.

