DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki Hatice Nur T. ağır yaralandı, ilk tedavi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:25
İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Olay Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında saat 22.00 sıralarında gerçekleşti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki Hatice Nur T. ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında bulunan bir evde gerçekleşti. Oyun oynarken şifonyere tırmanan çocuk, mobilyenin devrilmesi sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme yürütüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ÜZERİNE ŞİFONYER DEVRİLEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ÜZERİNE ŞİFONYER DEVRİLEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA ÜZERİNE ŞİFONYER DEVRİLEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kar Etkili Oldu: Araçlar Büğdüz Yolunda 3 Saatte Kurtarıldı
2
İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı
4
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
5
Konya'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları