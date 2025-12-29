İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Olay Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında saat 22.00 sıralarında gerçekleşti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki Hatice Nur T. ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında bulunan bir evde gerçekleşti. Oyun oynarken şifonyere tırmanan çocuk, mobilyenin devrilmesi sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme yürütüyor.

