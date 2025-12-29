DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

İspanya'da Şiddetli Seller: 1 Ölü, En Az 2 Kayıp

İspanya'nın güney ve doğusunda hafta sonu etkili olan sellerde 1 kişi hayatını kaybetti, en az 2 kişi kayboldu; yetkililer alarm verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 00:31
İspanya'da Şiddetli Seller: 1 Ölü, En Az 2 Kayıp

İspanya'da Şiddetli Seller: 1 Ölü, En Az 2 Kayıp

Hafta sonu İspanya'nın güney ve doğu illerini vuran şiddetli yağışlar seller ve taşkınlara yol açtı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi kayboldu.

Bölgede yaşananlar

Taşkınlar yolları ve nehir yataklarını etkisiz hale getirirken, taşan nehirlerin otomobil ve motosikletleri sürüklemesi üzerine yetkililer vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu. Costa del Sol bölgesinden paylaşılan görüntülerde yolların sular altında kaldığı, ağaçların devrildiği ve araçların sürüklendiği görüldü. Bölgedeki acil servisler, selin bazı noktalarda birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve yüzlerce çağrı aldığını bildirdi; bazı sakinlerin binalarda mahsur kaldığı aktarıldı.

Yetkililerden uyarılar

Valencia'da geçen yıl Ekim ayında 220’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası yetkililer, Pazar günü akşam saatlerinde vatandaşların telefonlarına evlerinde kalmaları ve yüksek alanlara çıkmaları yönünde kırmızı alarm uyarıları gönderdi. Sekiz başka ilde ise durumun ağırlaşma ihtimaline karşı turuncu alarm ilan edildi ve hazırlıklı olunması tavsiye edildi.

Sivil Muhafızlar ve kayıplar

Malagadan gelen açıklamada, Sivil Muhafızlar (Gendarmerie) Pazar günü sel sularına kapılan bir minibüsün sürücüsünün cansız bedenine ulaştığını bildirdi; minibüste bulunan iki yolcunun ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Diğer kayıp ve yaralanma haberleri

İspanyol medyası, Granada'da bir gencin motosikletle nehir yatağını geçmeye çalışırken sel sularına kapıldığını ve arandığını duyurdu. Barcelona'da ise Cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen bir aydınlatma direğinin çarpması sonucu bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olaylarla ilgili gelişmeler ve yetkililerin uyarıları takip edilmeye devam ediyor.

Hafta sonu İspanya’nın güney ve doğu illerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu....

Hafta sonu İspanya’nın güney ve doğu illerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Seller nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, en az iki kişi ise kayboldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kar Etkili Oldu: Araçlar Büğdüz Yolunda 3 Saatte Kurtarıldı
2
İnegöl'de Şifonyer Devrildi: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
3
Bolu'da Kar 30 Santimetreyi Aştı — Rampalarda Onlarca Araç Yolda Kaldı
4
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
5
Konya'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hatay'da Tofaş ile çarpışan otomobil takla attı — Kaza kamerada

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları