İspanya'da Şiddetli Seller: 1 Ölü, En Az 2 Kayıp

Hafta sonu İspanya'nın güney ve doğu illerini vuran şiddetli yağışlar seller ve taşkınlara yol açtı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti ve en az iki kişi kayboldu.

Bölgede yaşananlar

Taşkınlar yolları ve nehir yataklarını etkisiz hale getirirken, taşan nehirlerin otomobil ve motosikletleri sürüklemesi üzerine yetkililer vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu. Costa del Sol bölgesinden paylaşılan görüntülerde yolların sular altında kaldığı, ağaçların devrildiği ve araçların sürüklendiği görüldü. Bölgedeki acil servisler, selin bazı noktalarda birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve yüzlerce çağrı aldığını bildirdi; bazı sakinlerin binalarda mahsur kaldığı aktarıldı.

Yetkililerden uyarılar

Valencia'da geçen yıl Ekim ayında 220’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası yetkililer, Pazar günü akşam saatlerinde vatandaşların telefonlarına evlerinde kalmaları ve yüksek alanlara çıkmaları yönünde kırmızı alarm uyarıları gönderdi. Sekiz başka ilde ise durumun ağırlaşma ihtimaline karşı turuncu alarm ilan edildi ve hazırlıklı olunması tavsiye edildi.

Sivil Muhafızlar ve kayıplar

Malagadan gelen açıklamada, Sivil Muhafızlar (Gendarmerie) Pazar günü sel sularına kapılan bir minibüsün sürücüsünün cansız bedenine ulaştığını bildirdi; minibüste bulunan iki yolcunun ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Diğer kayıp ve yaralanma haberleri

İspanyol medyası, Granada'da bir gencin motosikletle nehir yatağını geçmeye çalışırken sel sularına kapıldığını ve arandığını duyurdu. Barcelona'da ise Cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen bir aydınlatma direğinin çarpması sonucu bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olaylarla ilgili gelişmeler ve yetkililerin uyarıları takip edilmeye devam ediyor.

