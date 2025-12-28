Bolu Dağı'nda Kar 40 cm'yi Aştı: Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Kapatıldı

Bolu Dağı'nda Kar 40 santimetreyi Aştı: Ağır Tonajlı Araçların Geçişi Kapatıldı

Kaza ve Ulaşımda Aksamalar

Bolu’da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Abant Gişeleri bağlantı yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır, kayganlaşan zeminde kontrolünü kaydederek şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmadı, tırın kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar Kalınlığı ve Yol Çalışmaları

Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağında kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Alınan Trafik Önlemleri

Yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi, İstanbul ve Ankara yönlerinde ağır tonajlı araçların trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, tır ve kamyonları Elmalık Kavşağı’ndan TEM Otoyolu’na yönlendiriyor. Yetkililer, kar yağışının etkisini azaltması ve yolun güvenli hale gelmesinin ardından ağır tonajlı araçlara yeniden izin verileceğini bildirdi.

