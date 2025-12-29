Burdur'da Kar Etkili Oldu: Araçlar Büğdüz Yolunda 3 Saatte Kurtarıldı

Burdur'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı etkiledi

Burdur merkez ve birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda yer yer birikmelere neden oldu.

Özellikle Büğdüz yolunda karın aniden etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun eğiminin fazla olması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bir kısmı yolda kaldı.

Uzun süren bekleyişin ardından belediye ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ile başlatılan yol temizliği ve yol yüzeyine uygulanan tuzlama çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Sürücüler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra yollarına devam edebildi.

