Burdur'da Kar Etkili Oldu: Araçlar Büğdüz Yolunda 3 Saatte Kurtarıldı

Burdur'da akşam başlayan kar yağışı özellikle Büğdüz yolunda etkili oldu; araçlar eğim nedeniyle yolda kaldı, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 01:25
Burdur'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar hayatı etkiledi

Burdur merkez ve birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda yer yer birikmelere neden oldu.

Özellikle Büğdüz yolunda karın aniden etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun eğiminin fazla olması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti ve bir kısmı yolda kaldı.

Uzun süren bekleyişin ardından belediye ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Kar küreme araçları ile başlatılan yol temizliği ve yol yüzeyine uygulanan tuzlama çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Sürücüler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra yollarına devam edebildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

